Polícia alemã desmantela rede de pornografia infantil com mais de 400 mil membros

O desmantelamento da plataforma "BOYSTOWN", que existia desde 2019, ocorreu em meados de abril, segundo o comunicado da polícia.

Quatro homens, de nacionalidade alemã, foram detidos.



Estes elementos partilhavam, através desta plataforma na internet, conteúdos de pornografia infantil.



De acordo com a autoridades, o sistema estava criado desde junho de 2019.



Os servidores foram localizados na Moldávia.



A plataforma estava estruturada com várias áreas onde era possivel guardar imagens e vídeos de abusos sexuais sobre menores como também pesquisar esses conteúdos.



Tinha ainda um espaço para "chat" onde os membros podiam comunicar entre si e partilhar documentos.



Apenas um homem, de 64 anos, de Hamburgo, que as autoridades acreditam que era um dos mais ativos, tinha partilhado mais de 3500 conteúdos nesta plataforma.



Para além de facilitarem o sistema, os responsáveis pelo mesmo davam indicações aos utilizadores sobre como deviam agir para não serem detetados.



Por iniciativa alemã, uma equipa dedicada da Europol foi criada para esta investigação que envolveu também autoridades na Suécia, EUA, Austrália e Canadá.



Esta plataforma agora descoberta, a Boystown, com mais de 400 mil membros, era substancialmente maior do que uma outra que foi desmantelada em 2017 - Elysium - que tinha 110 mil utilizadores.