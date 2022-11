Polícia angolana lança gás lacrimogéneo para dispersar tumulto

A polícia tinha mobilizado 800 agentes para garantir a segurança, mas teve dificuldade em controlar a multidão.



O lançamento de gás lacrimogéneo provocou pânico e uma debandada, com várias pessoas caídas no chão.

Há registo de feridos, entre eles agentes das forças de segurança.



O cantor, de 36 anos, morreu na passada sexta-feira, devido a um cancro no pulmão. As cerimónia fúnebres atraíram milhares de angolanos, naquele que terá sido um dos maiores funerais de sempre na capital de Angola.