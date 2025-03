Polícia antiterrorista investiga incêndio que encerrou o aeroporto de Heathrow

Heathrow deveria efetuar 1.351 voos esta sexta-feira, transportando até 291 mil passageiros.

Os terminais 2 e 4 do aeroporto de Heathrow continuam sem eletricidade, tal como cerca de cinco mil casas nas imediações, mas outras 62 mil já tiveram o serviço restaurado.

Sendo o aeroporto mais movimentado da Europa, Heathrow consome tanta energia como uma pequena cidade, pelo que não é possível dispor de uma reserva para toda a energia necessária para funcionar em segurança.

Os peritos das companhias aéreas afirmaram que a última vez que os aeroportos europeus sofreram perturbações em tão grande escala foi em 2010, com a nuvem de cinzas da Islândia, que paralisou cerca de 100 mil voos.

Os proprietários do aeroporto incluem a empresa francesa Ardian, a Autoridade de Investimento do Catar e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, para além de outros investidores na Austrália, China e Espanha.

A British Airways, a maior transportadora aérea em Heathrow, tinha 341 voos programados para aterrar esta sexta-feira.

Construído em 1946, Heathrow é o maior dos cinco aeroportos que servem a capital britânica. Em janeiro, o Governo deu-lhe luz verde para construir uma terceira pista até 2035.

Os preços dos hotéis nos arredores de Heathrow dispararam, com os sites de reservas a oferecerem quartos por 500 libras, cerca de cinco vezes mais do que os valores normais.

Heathrow e os outros grandes aeroportos de Londres foram afetados por outras interrupções nos últimos anos, mais recentemente por uma falha no sistema automatizado e um colapso do sistema de tráfego aéreo, ambos em 2023.

O aeroporto internacional de Muan, na Coreia do Sul, permaneceu inativo durante mais de 20 dias, entre dezembro e janeiro do ano passado, na sequência da queda de um Boeing 737-800 da Jeju Air, que matou 179 passageiros. Mas este é um aeroporto pequeno, com apenas alguns voos diários.





Em comunicado,declarou que estava a investigar o incidente, dada a sua localização e o seu “impacto numa infraestrutura nacional crítica”. Mas aNo entanto, explicou que, ""."Isto deve-se aos recursos e competências especializadas desse comando, que podem ajudar a fazer avançar esta investigação a um ritmo que minimize as perturbações e identifique a causa", acrescentou.O comissário adjunto da corporação de bombeiros de Londres, Jonathan Smith, adiantou que oAs chamas ficaram controladas ao início da manhã, com o transformador mergulhado em espuma branca de combate a incêndios."Isto criou um grande perigo devido ao equipamento de alta tensão e à natureza do incêndio alimentado por combustível", explicou.O responsável referiu não haver indicações de poluição com consequências para a saúde do incêndio.Em entrevista à Sky News, o secretário da Energia,“Isto torna Heathrow muito vulnerável, pelo que temos de aprender as lições” para o aeroporto e outras infraestruturas importantes em todo o país.? Se for esse o caso, como parece ser, trata-se de uma clara falha de organização por parte do aeroporto”, afirmou o antigo diretor da British Airways na rede social X, acrescentando que o incidente “levanta sérias questões”.“Temos várias fontes de energia para Heathrow. Mas quando uma fonte é interrompida, temos geradores a gasóleo de reserva e fontes de alimentação ininterruptas, e todos eles funcionaram como previsto”.”, acrescentou o grupo.Segundo a Heathrow Airport Holdings, “, pelo que tomámos a decisão de encerrar o aeroporto”.Anita Mendiratta, especialista em turismo e aviação, afirmou à AFP que as, e “foram construídas antes do crescimento das zonas residenciais e industriais” nas proximidades.Segundo o secretário da Energia, “e claro que teremos de analisar mais de perto as causas e a proteção e resiliência implementadas em grandes infraestruturas como Heathrow”.Os peritos avaliaram o custo deste incidente para o aeroporto e para as companhias aéreas envolvidas em vários milhões ou mesmo dezenas de milhões de libras.(59 milhões de euros)”, afirmou à agência AFP o consultor de aviação Philip Butterworth-Hayes.John Strickland, analista independente especializado no sector da aviação, estima que o encerramento do aeroporto, que movimenta mais de 200 mil passageiros por dia, “será da ordem dos milhões, mesmo que ainda não o possamos quantificar”.“O impacto será, portanto, considerável (...) principalmente para as companhias aéreas, devido a todos os custos associados ao alojamento dos passageiros, reembolsos, novas reservas, etc.”, acrescentou em declarações à AFP.Na sua opinião,A British Airways, a principal companhia aérea que opera no aeroporto de Londres, avisou que o encerramento teria um “impacto significativo” nas suas operações.Kathleen Brooks, analista da XTB, frisa que o(empresa-mãe da British Airways e da Iberia) em Londres e a Air France KLM em Paris.A EasyJet e a Ryanair efetuaram voos adicionais ou utilizaram aviões maiores para ajudar a resolver o problema dos atrasos.O aeroporto de Gatwick, a sul de Londres, aceitou voos desviados e muitos passageiros cujos voos foram cancelados em Heathrow também se dirigiram para lá para tentar apanhar outro voo.Frankfurt recebeu seis voos na manhã de sexta-feira devido ao encerramento de Heathrow, segundo o aeroporto alemão.Cinco voos foram também desviados para o aeroporto parisiense Charles de Gaulle, dois de Singapura, um de Perth (Austrália), um do Dubai e um de Kigali (Ruanda), informou o operador ADP.Sete aviões da United Airlines também tiveram de voltar para trás ou ser desviados para outros destinos, segundo a companhia aérea americana, cujos voos de sexta-feira para Heathrow foram cancelados.”, afirmou à Reuters Ian Petchenik, porta-voz do site de rastreamento de voos FlightRadar24. “Isso vai perturbar as operações das companhias aéreas em todo o mundo”.Os especialistas do sector alertaram para o facto de alguns passageiros forçados a aterrar na Europa poderem ter de permanecer em salas de trânsito se não tiverem a documentação necessária para sair do aeroporto.Os horários dos voos globais também serão afetados, uma vez que os aviões e as tripulações ficarão fora de posição, obrigando as transportadoras a reconfigurar rapidamente as suas redes.No entanto,. Os passageiros dos voos cancelados terão de ser transportados e os aviões em causa terão de retomar o seu horário.Mendiratta estima que serão necessários “dois a quatro dias” para concluir a operação, que ela descreve como “extremamente complicada”.Já o consultor de aviação Philip Butterworth-Hayes, considera que pode até levar “sete ou oito dias para colocar tudo de volta no lugar”.Mas “não temos a certeza, porque não sabemos quando é que o aeroporto estará novamente operacional”, acrescentou à AFP.Os encerramentos de aeroportos não são raros em todo o mundo, mas devem-se principalmente a fenómenos meteorológicos (tempestades, furacões, etc.) ou na sequência de acidentes ou conflitos.No início de outubro do ano passado, vários aeroportos internacionais da Florida - Tampa, Orlando e Palm Beach - deixaram de funcionar devido à passagem do furacão Milton.Em abril de 2010, a erupção do vulcão Eyjafjallajökull na Islândia levou vários países europeus a encerrar o seu espaço aéreo, incluindo o Reino Unido, a Noruega e a Dinamarca.Na sequência dos atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos também encerraram o seu espaço aéreo ao tráfego civil durante dois dias.