Polícia belga usa gás lacrimogéneo contra jovens manifestantes em Bruxelas

O protesto contra aumento do custo de vida e dos combustíveis começou junto à Estação Central por volta das 14:00 locais (13:00 em Lisboa) de forma pacífica, mas cerca de 300 jovens, quando a manifestação estava próxima do centro de Bruxelas, derrubaram o cordão policial para tentarem chegar às principais ruas.

Segundo a imprensa belga, a polícia respondeu com gás lacrimogéneo e tentou bloquear o acesso a várias ruas.

Várias lojas estão hoje fechadas e com as montras protegidas após os atos de vandalismo da semana passada em que dezenas de pessoas foram detidas durante os protestos em Bruxelas.