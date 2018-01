Polícia brasileira corrige para 11 os feridos de atropelamento na praia de Copacabana

Lusa19 Jan, 2018, 08:07 | Mundo

Na rede social Twitter, a polícia militar informou que "conduziu à delegacia (esquadra) o motorista que atropelou, em princípio, 11 pessoas no `calçadão` de Copacabana" e que "os polícias estão a apoiar no socorro aos feridos".

O acidente ocorreu por volta das 20:30 (22:30 Lisboa) e os feridos foram levados para diferentes centros de saúde. Entre os feridos estão um bebé e outras crianças, de acordo com os bombeiros da cidade.

Testemunhas declararam que o veículo seguia em alta velocidade, embora o tráfego no momento em que o incidente ocorreu geralmente seja lento. As pessoas que estavam na praia também relataram que o motorista virou o veículo e subiu no passeio de repente.

"Havia muitas pessoas no calçadão e alguns dos atropelados ficaram debaixo do carro", disse um turista argentino que testemunhou o acidente.

O motorista, Antonio de Almeida Anaquim, de 41 anos, argumentou que teve uma crise epiléptica e que perdeu o controlo da viatura e as autoridades já disseram que viram medicamentos no banco do automóvel.

Após o acidente, as pessoas que estavam na área tentaram agredi-lo, mas membros da polícia chegaram rápido ao local e levaram o condutor para uma esquadra.

Polícias do Rio de Janeiro continuam na área a fazer investigações.

O `calçadão` de Copacabana, a praia mais turística do Rio de Janeiro, normalmente está cheia nas noites de Verão, que no hemisfério sul acontece entre dezembro e março, e centenas de pessoas estavam a correr ou a circular na zona no momento do acidente.