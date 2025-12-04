Polícia brasileira investiga disseminação de doença numa das aves mais raras do mundo

A operação teve como objetivo "cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação sobre a disseminação de agente patogénico capaz de causar grave dano à fauna silvestre, atingindo a espécie Ararinha-Azul (Cyanopsitta spixii), criticamente ameaçada de extinção", indicaram as autoridades em comunicado.

De acordo com a investigação, há indícios de que empresas e pessoas físicas ligadas ao programa de reintrodução da Ararinha-Azul, no município de Curaçá (uma cidade no estado da Bahia) não cumpriram com os protocolos sanitários obrigatórios, permitindo a introdução e propagação do circovírus aviário (PBFD), doença altamente contagiosa e sem tratamento, "com potencial para comprometer a sobrevivência da espécie".

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Curaçá e Brasília "visando à apreensão de aves e dispositivos eletrónicos".

De acordo com a Polícia Federal, "os investigados poderão responder pelos crimes de disseminação de doença capaz de causar dano à fauna, morte de animais da fauna silvestre e obstrução de fiscalização ambiental".

Há 25 anos esta espécie tinha sido declarada extinta em estado selvagem. Em 2020, um grupo de ararinhas-azuis criadas em cativeiro foi trazido da Alemanha para ser reintroduzido no seu habitat natural, no nordeste brasileiro.

A agência pública de preservação ambiental (ICMBio) indicou, na semana passada, que os 11 espécimes sobreviventes entre os que tinham sido libertados na natureza testaram positivo para circovírus, que provoca uma doença do bico e das penas nos papagaios, sem representar risco para os humanos.

O ICMBio identificou, além disso, outros 20 casos que vivem em cativeiro num centro de criação em Curaçá, ao qual foi aplicada uma multa de 1,8 milhões de reais (cerca de 300 mil euros) por não ter implementado os protocolos necessários para travar a contaminação.

A curta-metragem infantil "Rio" (2011), do realizador, Carlos Saldanha retrata a história da ararinha-azul Blu, que foi sequestrada no Rio de Janeiro e levada para os Estados Unidos.