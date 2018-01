Polícia brasileira realiza operação contra o tráfico de droga em favela do Rio de Janeiro

Lusa30 Jan, 2018, 12:28 | Mundo

As autoridades cumprem ordens de prisão contra supostos traficantes que também estarão envolvidos no assassínio do delegado da polícia civil Fábio Monteiro e do agente Bruno Guimaraes Buhler.

A operação começou cerca das 06:30 locais (08:30 Lisboa) e, de acordo com algumas testemunhas citadas pelos media brasileiros, houve tiroteios intensos na área.

O espaço aéreo no Rio de Janeiro está fechado ao trânsito de helicópteros e aeronaves, embora os dois aeroportos da cidade mais emblemática do Brasil estejam operacionais.

Jacarezinho, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, já foi o cenário de outras operações em janeiro, especialmente depois de o delegado ter sido encontrado morto dentro de um veículo no local.

As autoridades afirmam que foram presos na semana passada o traficante Wellington de Souza Macedo, apelidado de "Caolha", e 15 outras pessoas acusadas de participar no assassínio do delegado.

O estado do Rio de Janeiro, cuja população está concentrada principalmente na sua capital, enfrenta uma séria crise de segurança desde a celebração dos Jogos Olímpicos de 2016.

A onda de violência forçou o Governo brasileiro a enviar 10 mil soldados das Forças Armadas para a região em meados do ano passado e onde deverão permanecer até ao final de 2018.

O estado do Rio de Janeiro registou em 2017 o maior número de mortes violentas desde 2009, com 6.731 homicídios, número 7,5% maior do que no ano anterior, de acordo com um relatório do Instituto Regional de Segurança Pública.

O Rio de Janeiro também está a ser afetado por uma das maiores crises económicas da sua história depois de declarar estado de "calamidade financeira" (falência) devido aos Jogos Olímpicos e aos múltiplos escândalos de corrupção envolvendo governantes locais.