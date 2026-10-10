Polícia brasileira resgata 13 crianças feitas reféns em creche e mata sequestrador

"Conseguimos neutralizar essa pessoa e resgatar as 13 crianças, que foram encaminhadas para os serviços médicos e para os bombeiros para receberem cuidados", declarou numa conferência de imprensa o comandante das forças especiais da Polícia Militar do Estado do Paraná (sul), coronel Alexandre Lopes Dias.

Pelo menos uma das crianças ficou ferida pelo agressor, acrescentou.

Segundo o coronel Lopes Dias, o homem chegou de bicicleta, saltou por cima da vedação de um centro municipal de educação infantil e trancou-se com as crianças numa sala.

O agressor espalhou um produto inflamável pela sala e tinha um isqueiro na mão. Trazia também uma faca e uma suposta arma de fogo, que mais tarde se revelou ser falsa.

"Durante toda a negociação, ele permaneceu com todas as crianças à sua volta e uma delas no colo", contou o polícia.

As negociações duraram "cerca de duas horas e meia, três horas", durante as quais as crianças ficaram progressivamente agitadas e o homem começou a bater-lhes, explicou Lopes Dias.

"Quando constatámos que as crianças estavam cada vez mais stressadas e que o agressor começava a agredi-las fisicamente, optámos por uma intervenção tática para evitar um mal maior", prosseguiu a mesma fonte.

Imagens divulgadas por canais de televisão locais mostraram professores e membros da direção a retirar as restantes crianças que se encontravam no estabelecimento.

Os meios de comunicação locais também relataram vários disparos e fortes detonações semelhantes às de granadas de atordoamento.

Após a morte do agressor, a polícia identificou-o e descobriu que sofria de esquizofrenia. Desconhecem-se, nesta fase, as suas motivações e se tinha alguma ligação com o jardim de infância.

"As 13 crianças estão vivas e em segurança! Após momentos de grande tensão e angústia, esta é a notícia que todos esperávamos", comemorou no Instagram o presidente da Câmara de Curitiba, Eduardo Pimentel.

O Brasil registou, nos últimos anos, vários ataques em estabelecimentos escolares. Em abril de 2023, um homem matou com um machado quatro crianças numa creche em Blumenau, também no sul do país.