Polícia chamada a investigar ataque cibernético ao sistema eleitoral do Brasil

De acordo com o presidente do TSE, os ataques em massa foram provenientes de Brasil, Estados Unidos e Nova Zelândia, mas frisou que as investidas não conseguiram ultrapassar as barreiras de segurança do sistema de informática do tribunal.", declarou Barroso.No entanto, o ataque levou a um problema técnico num dos núcleos do supercomputador do sistema eleitoral, o que acabou por causar um atraso na contagem dos votos e na divulgação do escrutínio das eleições municipais de domingo, nas quais quase 148 milhões de eleitores brasileiros foram chamados a renovar os autarcas das 5.567 cidades do país.Barroso disse ter pedido à Polícia Federal a abertura de uma investigação ao ciberataque, para tentar identificar os seus autores e apurar se têm ligações com os grupos de piratas informáticos que bloquearam este mês o sistema do Superior Tribunal de Justiça.Ao ser questionado sobre a demora do TSE em divulgar ao resultado das eleições no domingo, o presidente do Brasil,

O chefe de Estado da extrema-direita é um crítico de longa data do voto eletrónico e já denunciou fraudes em diferentes eleições, mas nunca apresentou indícios ou provas das suas acusações.