Polícia com ordens para desmontar acampamentos em Brasília

Foto: Adriano Machado - Reuters

São já 400 os detidos no Brasil, na sequência da invasão das sedes do poder democrático. O Supremo Tribunal Federal suspendeu por 90 dias o governador de Brasília e ordenou o desmantelamento imediato de todos os acampamentos com apoiantes de Jair Bolsonaro.

As autoridades temem agora um ataque a instalações da Petrobras, contra as quais está a ser mobilizada uma invasão através da plataforma de mensagens WhatsApp.



Lula da Silva já esteve no Palácio do Planalto a avaliar os estragos.