Polícia confirma morte de 18 pessoas em acidente rodoviário na Alemanha

Lusa 03 Jul, 2017, 17:05 / atualizado em 03 Jul, 2017, 17:24 | Mundo

Um autocarro, com 46 turistas idosos e dois condutores, chocou com um camião pouco depois das 07:00 locais (06:00 em Lisboa) e incendiou-se numa autoestrada perto de Munchberg (no estado da Baviera), não muito longe da fronteira com a República Checa.



O acidente bloqueou a autoestrada A9 nos dois sentidos.



Os turistas vinham da região da Saxónia, no leste da Alemanha.



Outras 30 pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo duas que estão em estado crítico.



A polícia precisou que as pessoas que integravam o grupo envolvido no acidente tinham idades compreendidas entre os 41 e os 81 anos.



Poucas horas depois do acidente, o porta-voz da chanceler alemã, Steffen Seibert, afirmou que Angela Merkel “estava chocada” com os acontecimentos.