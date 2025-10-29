Polícia contabiliza 119 mortos e 113 detidos em megaoperação no Rio de Janeiro

Em conferência de imprensa, o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro frisou que esta ação foi "o maior baque" que o Comando Vermelho já teve, desde a sua fundação e que "nunca houve perda (para o grupo) tão grande de drogas, armas e lideranças".

Felipe Curi detalhou que aos 58 mortos contabilizados na terça-feira se somam 61 corpos "achados hoje", referindo que a polícia optou por fazer uma manobra tática que foi tirar os criminosos das edificações e levá-los para a área de mata.

Sobre os números da operação, acrescentou que foram apreeendidos 91 fuzis, 26 pistolas e um revólver, além de milhares de munições e toneladas de drogas, que ainda estão a ser contabilizadas.

Já hoje, também em conferência de imprensa, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro frisou que "tirando a vida dos polícias, o resto da operação foi um sucesso".