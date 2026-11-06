Polícia da Nova Zelândia arquiva acusação de violação contra capitão de Cabo Verde

O inspetor Scott Beard afirmou que a alegação de que ocorreu uma agressão sexual num hotel no centro de Auckland, em março, não foi comprovada.

Uma mulher de 40 anos foi acusada, ao abrigo da Lei dos Crimes da Nova Zelândia, de prestar falsas declarações. Deverá comparecer em tribunal na próxima semana.

"A decisão de avançar com uma acusação nestas circunstâncias não é tomada de ânimo leve e resulta de meses de trabalho de investigação conduzido pela nossa Equipa de Investigação de Crimes Sexuais contra Adultos", declarou Beard.

A alegada agressão terá ocorrido poucas horas depois de Cabo Verde ter defrontado o Chile num jogo amigável disputado em Auckland, que terminou com uma vitória chilena por 4-2.

O advogado de Mendes, Karl Trotter, afirmou que a acusação levou o seu cliente a enfrentar intensa especulação mediática internacional. Cabo Verde qualificou-se para o Campeonato do Mundo de 2026 e o tema da alegada agressão foi levantado em praticamente todas as conferências de imprensa em que Mendes participou.

"O senhor Mendes ficou muito satisfeito por poder finalmente deixar este assunto para trás e considera que esta decisão constitui uma completa reabilitação do seu nome", disse Karl Trotter ao jornal neozelandês New Zealand Herald.

"Espera-se que esta reviravolta dos acontecimentos, que iliba o senhor Mendes da acusação de violação, receba o mesmo nível de atenção mediática que teve a notícia inicial."

Com 36 anos, Mendes é o jogador mais internacional de sempre de Cabo Verde, somando 103 jogos pela seleção desde a sua estreia em 2010. Atualmente representa o RS Berkane, de Marrocos.