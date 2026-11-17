"A polícia está a revistar o edifício da Sözcü por ordem judicial. A polícia isolou o edifício", denunciou o grupo na rede social X, numa mensagem publicada pouco antes das 05:00 (02:00 em Lisboa).

"Foi nomeado um administrador judicial na Sözcü! A polícia está a revistar o edifício (...) Houve detenções", acrescentou.

Esta nova operação contra os meios de comunicação da oposição surge um mês após a polícia turca ter tomado, em 14 de outubro, o controlo da sede da Halk TV, a principal emissora da oposição e o canal de notícias mais visto do país, e detido 11 funcionários.

Dez dias depois, milhares de pessoas manifestaram-se em Istambul e Ancara para denunciar a pressão constante exercida pelo poder do Presidente Recep Tayyip Erdogan sobre a imprensa, através de processos judiciais e do encerramento de órgãos de comunicação social.

A liberdade de imprensa está sob pressão na Turquia desde uma alegada tentativa falhada de golpe de Estado em 2016.

Os jornalistas e os órgãos de imprensa da oposição são constantemente alvo da justiça turca sob pretexto de um vasto leque de alegadas infrações, que vão desde a difamação e o insulto à corrupção ou à disseminação de notícias falsas.

Os grupos de defesa dos direitos humanos têm vindo a denunciar um agravamento significativo da situação nos últimos meses.

A suspensão das emissões da Halk TV, cuja gestão foi confiada a um administrador nomeado pelas autoridades, ocorreu duas semanas depois do bloqueio do `site` de informação independente T24, um dos mais importantes do país, acusado de "propaganda LGBT".

O caso surgiu um ano após o regime ter assumido o controlo do canal de oposição Tele 1, que entretanto passou a alinhar com as posições do Governo.