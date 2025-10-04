Polícia das Maldivas detém oito pessoas durante protesto da oposição

Os manifestantes violaram as condições acordadas antes da marcha, utilizaram estradas não autorizadas e atiraram pedras e garrafas de água, informou o Serviço de Polícia das Maldivas, na rede social X.

O Partido Democrático das Maldivas (MDP, na sigla em inglês), da oposição, emitiu um comunicado a condenar a polícia pelo uso de gás pimenta e escudos anti-distúrbios para impedir a marcha e apelou ao Governo do Presidente Mohamed Muizzu para libertar todos os manifestantes incondicionalmente.

O MDP organizou a manifestação para exigir que o governo reverta alterações constitucionais que restringem os direitos fundamentais e alargam os poderes do presidente.

O partido procura também a implementação de assistência médica pública universal.

Os manifestantes apelaram ao fim das restrições ao uso do poder descentralizado pelos conselhos insulares e a revogação de uma nova lei que permite multas e a suspensão ou cancelamento de licenças de comunicação social.

O protesto tem acusado o Governo de má gestão das empresas estatais.

O arquipélago, localizado no oceano Índico, a sudoeste do Sri Lanka e no extremo sul da Índia, é um destino turístico popular frequentado por celebridades.

Um sistema político multipartidário foi introduzido em 2008, após 30 anos de governo autocrático.