Polícia de El Salvador mata três membros do gangue MS13

"No confronto, três membros do gangue morreram e mais dez membros da estrutura MS13 foram capturados", publicou o ministro da Segurança, Gustavo Villatoro, nas redes sociais, acrescentando que o confronto teve lugar numa zona rural do município de San Antonio del Monte.

O governo de Nayib Bukele está envolvido numa guerra contra os gangues, tendo sido decretado regime de exceção que suspende garantias constitucionais para dar poderes especiais ao executivo, numa resposta a uma vaga de homicídios no último fim de semana de março, que vitimou 87 pessoas.

As autoridades registaram cerca de 45.000 detenções em mais de 100 dias desde a medida aprovada pelo congresso, que foi questionada por organizações humanitárias devido a mais de 3.000 relatos de violações dos direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias e tortura.

Segundo números da Procuradoria-Geral da República, os tribunais salvadorenhos ordenaram que 38.562 pessoas permanecessem na prisão enquanto enfrentavam processos criminais.

O presidente salvadorenho indicou que está perto de ganhar a "guerra contra os gangues" com esta medida, que foi acompanhada de reformas penais para endurecer as sentenças contra os membros dos grupos criminosos.

No início de junho, uma investigação da Amnistia Internacional em El Salvador acusou as autoridades estatais de estarem a cometer "graves violações" dos direitos humanos sob o regime de emergência, e alertou para a possibilidade da "responsabilidade criminal internacional".