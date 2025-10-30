Polícia de imigração dos EUA prende imigrante inocentado após cumprir pena de 43 anos

Subramanyam Vedam, hoje com 64 anos e que entrou no país como menor, foi detido pela polícia federal no dia 03 de outubro devido a uma ordem de deportação de 1999, quando ia finalmente para casa.

Vedam foi acusado de matar um amigo em 1980, mas em agosto um juiz anulou a condenação depois de os seus advogados terem apresentado novas provas balísticas (análise de armas de fogo) que o inocentaram.

O detido permanece numa instalação do ICE no centro da Pensilvânia, sendo que os advogados esperam que os juízes da imigração considerem a totalidade do caso, especialmente os anos que esteve preso injustamente.

Durante algum tempo, a lei da imigração permitiu que as pessoas contestassem ordens de deportação, mas como Vedam esteve preso não pode tratar do processo.

Desde agosto, o Presidente dos EUA, Donald Trump, enviou forças federais, como agentes da Patrulha da Fronteira e também militares da Guarda Nacional, para várias cidades sob o pretexto de elevados índices de criminalidade e deu prioridade à detenção de migrantes indocumentados, cumprindo a promessa de uma "deportação em massa" durante a campanha eleitoral de 2024.