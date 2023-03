Polícia de Londres é racista, sexista e homofóbica, denuncia relatório

"Encontrámos bullying generalizado, discriminação, homofobia, misoginia e racismo institucionais, assim outros comportamentos inaceitáveis", refere o relatório, acrescentando que "as mulheres e crianças não recebem a proteção e o apoio que merecem".



De acordo com os autores, a maior barreira para corrigir as falhas no Met é a cultura de defesa e negação desta força policial sobre a escala dos seus próprios problemas.



A investigação à polícia londrina foi solicitada pela antiga chefe do Met, Cressida Dick, em 2021, depois de um dos polícias da instituição ter sido condenado a prisão perpétua pela violação e assassinato da jovem Sarah Everard.



"Este relatório é rigoroso, rígido e impiedoso. As suas descobertas são duras e, para muitos, serão difíceis de aceitar. Mas não deixa dúvidas sobre a dimensão do desafio que enfrentamos", escreveu Louise Casey, membro do Parlamento britânico que liderou a equipa de investigadores.



Para a responsável, as falhas graves existentes no Met exigem uma reforma “radical”.

Mark Rowley, chefe da Met, lamentou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que a polícia tenha dececionado os londrinos e deixado a sua própria instituição falhar. “Este relatório mostra vividamente isso e eu lamento profundamente", afirmou.



"[O documento] gera toda uma série de emoções: raiva, frustração, constrangimento... Mas, acima de tudo, gera determinação", declarou, acrescentando que o departamento de ética do Met foi reforçado e que, com a sua ajuda, há polícias a serem demitidos a um ritmo mais acelerado.



Ainda assim, Rowley esclareceu que há muito trabalho pela frente para que a confiança na polícia londrina seja restaurada.



"Não posso dizer que reduzi a zero o risco de haver maus polícias, mas todos os dias estamos a demitir pessoas e a progredir", avançou, depois de questionado sobre se ainda há polícias em serviço acusados de crimes como homicídio, violação e abuso doméstico.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, já reagiu ao relatório, dizendo que a confiança na polícia foi prejudicada e que é necessária uma “mudança na cultura e na liderança” da mesma.



"O que precisamos de fazer agora é garantir que isto não se repete e que conseguimos reconquistar a confiança das pessoas. E sei que o chefe da polícia está empenhado em fazê-lo", declarou à BBC.



Quando questionado sobre se as suas filhas podem confiar na Met, o chefe do Governo britânico disse ser “evidente que precisamos que a resposta a essa questão seja afirmativa”, mas que “neste momento a confiança na polícia foi claramente prejudicada pelas coisas que descobrimos no último ano”.



Já o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, considerou “incrivelmente importante aproveitar esta oportunidade - um dos dias mais sombrios da história do Met - para garantir que ninguém está em negação” quanto às conclusões do relatório.



