Polícia de Timor-Leste vai reforçar presença em locais de culto durante a Páscoa

"Queremos informar toda a comunidade em Timor-Leste de que a PNTL irá envidar todos os esforços para garantir a segurança e a ordem pública durante o período das celebrações da Páscoa, para que os fiéis possam celebrar as suas atividades de forma tranquila", explicou o responsável da Direção de Investigação Criminal daquela força de segurança.

O superintendente João Belo dos Reis explicou ainda que a PNTL já tomou medidas concretas, como a emissão de diretivas operacionais para os comandos municipais, unidades, departamentos e direções, com o objetivo de assegurar as atividades programadas para esta semana.

"Estamos também a reforçar a presença policial em locais estratégicos, como igrejas, centros paroquiais e vias públicas, para garantir os deslocamentos dos nossos fiéis entre as suas casas e as igrejas", sublinhou o responsável.

Por outro lado, a PNTL, através da Direção de Polícia Comunitária está em coordenação com as igrejas e os líderes comunitários, no âmbito das operações policiais que vão decorrer.

"Vamos realizar operações conjuntas para garantir segurança nos locais que necessitam. Por isso, os nossos membros serão destacados para as principais igrejas e capelas, conforme as necessidades identificadas", reforçou.

João Belo dos Reis afirmou ainda que as várias unidades da PNTL estarão preparadas para intervir sempre que surjam ocorrências criminais.

"A PNTL continua a apelar ao público para que comunique qualquer suspeita de incidentes ou atos criminosos nas igrejas ou nos bairros. A PNTL não vai tolerar qualquer tipo de crime", concluiu.

Timor-Leste é o segundo país com a maior percentagem de católicos do mundo, logo após o Vaticano, com cerca de 97% da população a praticar aquela religião.

No âmbito das celebrações da Páscoa, o Governo timorense deu tolerância de ponto na tarde de quinta-feira e durante todo o dia de segunda-feira.