Polícia deteve de novo primeiro suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Maëlys

RTP 04 Set, 2017, 08:25 / atualizado em 04 Set, 2017, 10:02 | Mundo

Este homem já tinha sido detido na semana passada mas foi libertado na sexta feira sem acusação.



A Procuradoria francesa revelou que o juiz de instrução não ficou convencido com as explicações apresentadas e, por isso, decidiu acusar o suspeito pelo sequestro da menina de nove anos, tendo ficado em prisão preventiva.



Os resultados das perícias científicas levaram as autoridades a acusá-lo de sequestro da menor.



Este único suspeito é amigo do pai de Maëlys e também foi convidado para o casamento, durante o qual desapareceu a menina lusodescendente.



Na sexta-feira, as autoridades tinham anunciado a detenção de um segundo suspeito devido a contradições nos depoimentos prestados mas os dois suspeitos foram libertados.Na semana passada, na, o advogado do primeiro suspeito detido assegurou que o seu cliente “sempre negou qualquer ligação” ao desaparecimento da menina de origem portuguesa.Maëlys desapareceu no dia 26 de agosto. A menina de nove anos participava numa festa de casamento juntamente com outras dezenas de convidados em Pont-du-Beauvoisin, um localidade que fica a cerca de 85 quilómetros de Lyon.