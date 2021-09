Polícia dispersa manifestantes no Montenegro que protestam contra entronização de bispo sérvio

As forças especiais lançaram gás lacrimogéneo contra os manifestantes reunidos na praça central da pequena cidade, a cerca de 100 metros de um mosteiro do século XV, sede do SPC no Montenegro, para onde está agendada a entronização do bispo Joanikije.

Vários milhares de montenegrinos que se opõem à entronização de Joanikije no mosteiro de Cetinje, considerado o símbolo do Estado montenegrino, afluíram desde sábado a esta pequena cidade no sul do país balcânico.

O anúncio desta entronização no mosteiro da antiga cidade real causou elevadas tensões nos últimos dias no Montenegro.

Os opositores, apoiados pelo partido do Presidente montenegrino, Milo Djukanovic, montaram barricadas no sábado para bloquear o acesso rodoviário à pequena cidade, determinados a impedir a passagem para o mosteiro dos representantes do SPC, incluindo o seu patriarca, Porfirije, que chegou a Podgorica no sábado e deverá celebrar a entronização do bispo Joanikije.

"Estou aqui para testemunhar o meu amor pelo país. Não reivindicamos nada a ninguém, mas somos negados pela Igreja sérvia ocupante. Estamos aqui a defender a nossa dignidade", disse à agência de notícias France-Presse Saska Brajovic, um funcionário público de 50 anos que passou a noite numa barricada erguida na estrada para Podgorica.

Joanikije sucede ao arcebispo Amfilohije, que morreu em 2020 de Covid-19, depois de ter liderado o SPC no Montenegro durante 30 anos.

Montenegro tornou-se independente da Sérvia em 2006, após quase 90 anos, mas tem relações tensas com o país vizinho.

Um terço dos 620.000 habitantes identificam-se como sérvios, e alguns nacionalistas negam ao Montenegro uma identidade separada. O SPC é a religião dominante no pequeno país, mas os opositores acusam-no de servir os interesses de Belgrado.