Polícia do Colorado considerado culpado pela morte de homem negro

Em agosto de 2019, Elijah McClain, de 23 anos, foi estrangulado e injetado com um poderoso sedativo em Aurora, no oeste dos EUA, num caso que provocou protestos nacionais contra a injustiça racial.

O caso atraiu apenas a atenção dos "media" norte-americanos após a morte de George Floyd, outro afro-americano morto durante uma rusga policial, em maio de 2020.

O caso foi inicialmente arquivado, mas o governador democrata Jared Polis pediu que a investigação fosse retomada em junho de 2020, depois de se ter reunido com a família de McClain.

Um júri do Colorado declarou culpado o agente da polícia Randy Roedema, embora o antigo colega Jason Rosenblatt, também acusado de homicídio involuntário, tenha sido absolvido.

Um terceiro agente, Nathan Woodyard, acusado de estrangulamento, deverá ir a julgamento nos próximos dias, noticiou a emissora local 9News NBC.

De acordo com os meios de comunicação social locais, dois paramédicos também deverão ir a tribunal em novembro no âmbito deste processo.

Roedema, que manteve a cabeça baixa após a leitura do veredicto, pode ser condenado até três anos de prisão. Rosenblatt abraçou os apoiantes à saída do tribunal.

"O veredicto de hoje é sobre assumir a responsabilidade, todos são responsáveis e iguais perante a lei", disse o Procurador-Geral Phil Weiser antes da sentença.

A mãe de McClain ouviu o veredicto da primeira fila, erguendo a mão direita ao sair da sala de audiências. "Estamos nos estados divididos da América, e é isso que acontece", disse, ao afastar do tribunal e manifestando desilusão com o desfecho do julgamento.

Filme do sucedido

A acusação relata que a polícia respondeu a uma ligação feita para o número de emergência sobre uma pessoa suspeita e confrontou McClain, em 24 de agosto de 2019, quando o jovem voltava de um supermercado para casa.

A situação complicou-se rapidamente, com McClain inicialmente a perder a consciência quando Woodyard aplicou uma técnica de estrangulamento.

McClain ainda reclamou que não conseguia respirar enquanto os três polícias o seguravam, algemado, no chão, tendo o jovem vomitado várias vezes.

Os paramédicos que se deslocaram ao local injetaram em McClain uma quantidade de cetamina (anestésico) apropriada para alguém com 35 quilogramas acima do peso do jovem, com 64 quilogramas, indicou a acusação.

McClain nunca recuperou a consciência e mais tarde foi declarado em morte cerebral num hospital.