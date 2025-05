Polícia entra na Universidade de Columbia "para expulsar" manifestantes pró-Palestina

"A pedido escrito da Universidade de Columbia, a polícia de Nova Iorque está a entrar no campus para expulsar indivíduos que estão a invadir propriedade privada", disse Adams em comunicado.

Adams sublinhou que Nova Iorque defende o direito ao protesto pacífico, mas não tolera "a anarquia".

A prestigiada universidade nova-iorquina, por sua vez, referiu, também em comunicado, que estava "a lidar com uma perturbação na sala de leitura 301 da Biblioteca Butler (Butler Library)".

"Foram avisados de que a não observância constitui uma violação das nossas regras e políticas e resultará numa possível detenção. Nenhum dos indivíduos que protestam na sala de leitura optou, até ao momento, por se identificar e sair", declarou a instituição de ensino superior, à tarde.

A universidade também referiu que aqueles que violam as regras e políticas da universidade "enfrentarão consequências disciplinares".

Os manifestantes, que querem que a universidade desinvista de empresas ligadas a Israel, exigiram que a biblioteca mude de nome, para "Universidade Popular Bassel al-Araj", em homenagem a um ativista palestiniano que morreu em 2017, de acordo com uma publicação na plataforma `online` Substack do grupo pró-Palestina Columbia University Apartheid Divest (Desinvestir no Apartheid na Universidade de Columbia).

No entanto, não é claro se todas as pessoas que se manifestaram na biblioteca na quarta-feira estão ligadas a este grupo.

Após ameaças da administração do presidente norte-americano Donald Trump ao financiamento federal, a Universidade de Columbia anunciou, em março, mudanças radicais na política da instituição.

Entre as alterações, a proibição de os estudantes usarem máscaras para esconder a identidade e uma regra de que aqueles que protestam no campus devem apresentar a identificação quando solicitado.