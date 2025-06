Polícia espanhola deteve 61 suspeitos de posse de material relacionado com pedófilia

A Direção Geral da Polícia espanhola disse hoje que a Operação Tridente começou no início do mês e envolveu 200 agentes coordenados pela Unidade Central de Cibercrime em conjunto com a Procuradoria Especial para a Criminalidade Informática.

Nas mais de 100 buscas realizadas em quase todas as províncias espanholas, os agentes apreenderam um grande número de aparelhos eletrónicos, incluindo 37 telemóveis, 63 computadores, 229 discos rígidos e 1.600 dispositivos digitais de armazenamento.

Entre os detidos encontra-se um professor do ensino secundário que tinha menores ao cargo e que, segundo os investigadores, se aproveitava de qualquer atividade para gravar os menores enquanto praticavam atos sexuais ou quando estavam despidos.

Foi também detido um engenheiro informático, com conhecimentos e competências técnicas avançadas, que lhe permitiram fazer instalações por cabo para partilhar a ligação à internet.

Na região de Madrid foi localizado um ex-militar suspeito de posse de material ilícito.

O Homem apagou os ficheiros digitais mas, na sequência da análise dos dispositivos apreendidos, os agentes provaram que descarregava e distribuía imagens de exploração sexual de crianças.

Na mesma busca foram apreendidas nove armas de fogo e uma grande quantidade de munições.