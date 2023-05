Polícia Federal faz buscas na casa de Bolsonaro

Foto: REUTERS/Adriano Machado

A casa do antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro está a ser alvo buscas pela policia federal. Estão a ser investigadas eventuais práticas de crimes uso de dados falsos sobre vacinação contra a Covid 19 nos sistemas do Ministério da Saúde e falsificação de declarações.