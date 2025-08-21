Polícia Federal indicia Bolsonaro por coação no processo de tentativa de golpe de Estado

O relatório final, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), indicia "um deputado federal, atualmente no exterior, e de um ex-presidente da República", lê-se no comunicado da Polícia Federal, referindo-se ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (atualmente nos Estados Unidos a fazer lobby em prol do pai).

Os dois foram indiciados "pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais", acrescentam as autoridades.