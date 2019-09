Polícia francesa encerra campo de imigrantes em Dunquerque

RTP17 Set, 2019, 15:53 / atualizado em 17 Set, 2019, 15:55 | Mundo

Um acampamento de imigrantes num ginásio em Grande-Synthe, perto da cidade portuária de Dunquerque, no norte da França, fioi evacuado por ordem judicial.



A polícia francesa retirou quase mil imigrantes do local depois de um tribunal em Lille decidir que estes representavam um risco à saúde e à segurança do país.





A operação começou na manhã desta terça-feira pouco depois das 08h00 locais (06h00 em Lisboa) com a intervenção da polícia de choque.





Ao chegarem ao local, as autoridades cercaram imediatamente o campo e fecharam todos os acessos para impedir que as pessoas fugissem. Quando estas se aperceberam, já era tarde demais.

O pavilhão desportivo em Grande-Synthe estava a servir de abrigo, desde dezembro do ano passado, a várias famílias que lutavam contra o frio.







Como o acampamento tinha crescido rapidamente nos últimos meses, muitas pessoas montaram tendas num campo adjacente assim que o ginásio ficou lotado.





Jacques Toubon acusou as autoridades de "tentarem tornar [os imigrantes] invisíveis" ao encerrarem os campos de concentração regularmente sem lhes oferecer alternativas viáveis.

Todos os caminhos vão dar ao Reino Unido

O norte da França tem funcionado como um íman para as pessoas que procuram entrar de maneira clandestina no Reino Unido.



Os refugiados que fogem da pobreza e do conflito tendem a reunir-se em cidades ao longo da costa francesa na esperança de atravessar o Canal da Mancha rumo ao Reino Unido.

Os mais jovens foram os primeiros a entrar nos autocarros com destino a várias partes da região. A polícia francesa ainda revistou grande parte dos homens e confiscou todas as máquinas de barbear e isqueiros antes de os obrigar a entrar nas viaturas.Em dezembro do ano passado, o– espécie de provedor - de Direitos Humanos da França denunciou a "extrema pobreza" sofrida pelas pessoas abrigadas debaixo de pontes na área de Calais, também no norte da França.Apesar de o Presidente francês ter prometido esta segunda-feira que ia acelerar o processo de pedidos de asilo para as pessoas consideradas “de boa-fé”, Macron afirmou que o Governo iria adotar uma postura mais rígida e "atacar de frente" a questão da imigração.", alertou o Chefe de Estado francês depois de assegurar que ia acelerar a deportação dos imigrantes.No entanto, não são apenas o franceses a agir. Em julho deste ano, o secretário do Interior do Reino Unido, Priti Patel, já tinha anunciado planos para fortalecer o sistema de imigração do país. No final de agosto, reuniu-se com o ministro francês do Interior, em Paris, possivelmente para começarem a unir forças.Na opinião de Christophe Castener,, seja por meios de contrabando, carros ou pequenos barcos.O apoio financeiro de Londres vai servir para "reforçar as patrulhas e melhorar a sua eficácia", ressalvou o ministro.