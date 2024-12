Polícia grega desfaz alegada rede de tráfico sexual de mulheres colombianas

striptease, com salários altos. Assim que chegavam à Grécia, as mulheres viam os documentos de identificação confiscados. Os elementos da rede, que estaria a operar pelo menos desde 2019, são suspeitos de prometer às mulheres de nacionalidade colombiana empregos como bailarinas de clubes de, com salários altos. Sem documentos e reféns de uma rede, diversas mulheres colombianas foram mantidas em apartamentos situados em Atenas.





Contrariamente ao prometido, as vítimas seriam obrigadas a trabalhar em duas casas noturnas, de propriedade do alegado líder do grupo criminoso, e forçadas a ter relações sexuais com os clientes para pagar as dívidas que os suspeitos diziam que tinham, divulgou a polícia.



Na sequência das buscas, as autoridades do Estado helénico apreenderam “dinheiro, facas, balas e documentos relacionados às atividades do grupo”, de acordo com a agência Reuters.



