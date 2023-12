Polícia indiana investiga explosão perto da embaixada de Israel em Nova Deli

"Ocorreu uma explosão perto da embaixada de Israel em Nova Deli" sem registo de vítimas, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel em comunicado.

As autoridades acorreram à zona da embaixada depois de um alerta para um som forte ouvido pelas 17:00 locais (11:30 em Lisboa), disse um segurança de um edifício adjacente à agência noticiosa indiana PTI.

"As circunstâncias do incidente estão a ser investigadas pelas autoridades locais em plena cooperação com as forças de segurança israelitas", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, citado pela agência espanhola EFE.

Até agora, "nada foi encontrado", disse um funcionário da equipa forense aos jornalistas depois de ter examinado a área da embaixada, localizada no coração de Nova Deli, algumas horas depois do alerta.

A embaixada de Israel em Nova Deli registou uma pequena explosão sem vítimas nas imediações em 29 de janeiro de 2021, coincidindo com a celebração do 29.º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países.

O incidente também ocorreu a menos de dois quilómetros do local de uma cerimónia militar com a presença de altos dignitários indianos, como o primeiro-ministro Narendra Modi e o antigo Presidente indiano Ram Nath Kovind.

Em 13 de fevereiro de 2012, ocorreu um ataque à bomba contra um veículo diplomático de Israel que transportava a esposa do adido de defesa israelita, em Nova Deli, de que resultaram quatro feridos.

O incidente coincidiu com a descoberta, em Tbilissi, capital da Geórgia, de um outro engenho igualmente colocado num veículo israelita.

Israel atribuiu os atentados ao grupo libanês Hezbollah e ao Irão.

Israel está em guerra com o Hamas, apoiado pelo Irão, desde 07 de outubro, quando comandos do grupo islamita palestiniano invadiram o sul do país a partir da Faixa de Gaza.

O ataque causou 1.200 mortos, segundo as autoridades israelitas.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva contra a Faixa de Gaza, que matou 20.915 pessoas, segundo um balanço divulgado hoje pelas estruturas do Hamas.