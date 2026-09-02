Polícia israelita detém três colonos por "violência extremista" contra palestinianos

"Na sequência de vários incidentes graves de incêndios provocados e agressões ocorridas nas colinas a sul de Hebron, agentes da polícia dessa área colaboraram com soldados da Guarda de Fronteira da Judeia e Samaria [como é designada a Cisjordânia em Israel] e com o Shin Bet [agência de inteligência interna israelita] para deter mais suspeitos", afirma-se num comunicado da polícia.

O texto não menciona que os ataques são dirigidos contra as comunidades palestinianas locais, nas quais os colonos israelitas praticam, praticamente todos os dias, diversos métodos de assédio: desde agressões físicas até incêndios de propriedades e culturas ou roubo de gado, escreveu a agência de notícias EFE.

Os detidos têm entre 15 e 20 anos, especifica a Polícia, e são originários do centro do país e de colonatos na Cisjordânia.

Além disso, o comunicado policial informou sobre a prorrogação da detenção de outros sete colonos detidos na terça-feira em relação aos mesmos crimes em Hebron. Um oitavo detido foi libertado sob "condições restritivas", de acordo com a nota.

"Estão a ser utilizadas diversas tecnologias para revelar a identidade, deter e levar à justiça qualquer pessoa envolvida em incidentes de violência ou que cause danos", afirma a polícia, no final do texto.

Um total de 93,6% das investigações a colonos por violência contra palestinianos na Cisjordânia terminaram sem acusação, de acordo com um estudo da organização não-governamental israelita Yesh Din. Apenas 3% das investigações policiais conduziram a condenações totais ou parciais desde 2005.

As detenções ocorrem pouco depois de o Ministério da Defesa israelita ter ordenado ao exército que transferisse as competências para deter colonos para a polícia, subordinada ao ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir (extrema-direita), embora a medida ainda não tenha entrado em vigor.

Na prática, as forças armadas já delegavam esta tarefa à polícia, mas a ação dos agentes era muito limitada.