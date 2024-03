Trata-se de um homem de 69 anos que está condenado a uma pena de prisão de 15 anos pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.



Desapareceu de Itália depois do crime.



De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, o homem já foi presente ao Tribunal da Relação do Porto e vai aguardar o processo de extradição em prisão preventiva.