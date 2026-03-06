Polícia Marítima intercetou embarcação com 59 imigrantes a sul da ilha de Creta

Os elementos da Polícia Marítima receberam um pedido de colaboração das autoridades gregas, para localizar e intercetar uma embarcação, que alegadamente teria entrado de forma irregular no espaço Schengen.

"Os 59 migrantes foram devidamente assistidos a bordo, recebendo cuidados primários essenciais, e posteriormente entregues às autoridades competentes para efeitos de identificação, avaliação de necessidades e demais procedimentos previstos na legislação nacional grega e europeia", realçou a Polícia Marítima, em comunicado.

A mesma fonte sublinhou que esta ação "foi realizada de acordo com os procedimentos operacionais padrão, garantindo a segurança de todos os envolvidos e o cumprimento das normas internacionais aplicáveis, em matéria de salvaguarda da vida humana no mar e controlo fronteiriço".

As autoridades gregas divulgaram hoje que resgataram 638 migrantes nas últimas 24 horas em doze operações distintas a sul da ilha de Creta, no Mediterrâneo Oriental,

Durante a madrugada de hoje, a Guarda Costeira resgatou aproximadamente 400 migrantes em oito operações distintas, adiantou a porta-voz desta força policia à agência Efe, acrescentando que os resgatados estão em boas condições de saúde.

A Polícia Marítima portuguesa indicou ainda que os seus elementos estão destacados na ilha de Gavdos para operações conjuntas no Mediterrâneo da agência europeia Frontex, de vigilância e controlo das fronteiras marítimas do espaço Schengen.

"Esta operação destaca a resiliência e capacidade de resposta da Polícia Marítima, o papel determinante da cooperação internacional no Mediterrâneo, bem como o contributo para a salvaguarda da vida humana no mar, o controlo e a vigilância das fronteiras marítimas do espaço Schengen e o reforço da segurança marítima em contexto europeu", concluiu.

Em 2025, quase 50 mil migrantes irregulares chegaram à Grécia por mar ou por terra, em comparação com os 54 mil em 2024, segundo dados da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR).

No entanto, enquanto 4.000 migrantes chegaram a Creta em 2024, este número quintuplicou no ano passado, ultrapassando os 20.000.

Este aumento acentuado deve-se sobretudo ao crescente número de partidas de barco da costa da Líbia, situada a cerca de 320 quilómetros de Creta.