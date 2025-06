Polícia Marítima prepara nova missão na Grécia coordenada pela Frontex

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indica que, "face ao agravamento da pressão migratória na rota do Mediterrâneo, com especial incidência de embarcações provenientes da costa da Líbia, a Agência Frontex e as autoridades gregas voltam a solicitar o empenhamento português, reconhecendo a experiência e a eficácia demonstradas pela Polícia Marítima nas operações anteriores".

Na visita foram definidos os principais parâmetros logísticos e operacionais da missão, com uma duração prevista de 80 dias, "assegurando, em articulação com os parceiros locais, todas as condições para o início da operação", refere a AMN.

Portugal tem participado, desde 2014, nas operações conjuntas da Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) na Grécia, "tendo enfrentado, com reconhecido profissionalismo e resiliência, os períodos mais críticos da crise migratória".