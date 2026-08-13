Polícia moçambicana apreende 1,4 toneladas de fentanil no aeroporto de Maputo

Segundo um comunicado do Sernic, a droga chegou ao país em três lotes nos dias 01, 06 e 11 de agosto, provenientes de Campinas, São Paulo, no Brasil, com escala em Luanda, Angola.

"As diligências periciais (...) confirmaram tratar-se de uma droga sintética denominada Fentanil, com alto poder de viciação", refere o Sernic, acrescentando que foi identificado e capturado o proprietário da mercadoria.

A investigação começou após informações sobre a chegada de uma mercadoria suspeita ao terminal de cargas do aeroporto, onde agentes acompanharam a operação e realizaram diligências que confirmaram tratar-se de fentanil, adiantam as autoridades.

A droga estava acondicionada em 207 caixas, no interior das quais havia frascos de cosméticos sob a forma líquida, tendo sido detido um cidadão moçambicano de 31 anos quando pretendia levantar a mercadoria, segundo o Sernic.

O Sernic considera a apreensão um marco no combate ao tráfico de droga, destacando que o fentanil apresenta um elevado potencial destrutivo para a saúde e é mais potente do que a heroína, a morfina e a cocaína.

"Terminamos vincando que continuaremos firmes e determinados no combate à criminalidade organizada e transnacional, e faremos tudo para que o nosso país não seja um corredor e muito menos destino de drogas", afirma a instituição.

A apreensão ocorre depois de o Sernic ter apreendido, em 02 de julho, 3,7 toneladas de fentanil nos armazéns de uma empresa no aeroporto de Maputo, com a detenção de quatro pessoas, incluindo um membro das Alfândegas de Moçambique.

Em 29 mesmo mês, as autoridades anunciaram a incineração da droga, depois de recolhidas amostras para efeitos de prova pericial e judicial.

Em 26 de junho, o Presidente moçambicano reafirmou o compromisso de reforçar a cooperação internacional e adotar respostas mais eficazes no combate ao tráfico de drogas, alertando para o elevado consumo entre adolescentes e jovens em Moçambique.

Dados divulgados em 15 de abril indicam que Moçambique apreendeu drogas no valor de 2,4 milhões de euros em 2025, menos 88% do que no ano anterior, e gastou 1,1 milhões de euros no tratamento de consumidores.

Segundo o Relatório Anual sobre a Evolução do Consumo e Tráfico Ilícitos de Drogas do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga (GCPCD), Moçambique apreendeu, em 2025, mais de quatro toneladas de diferentes drogas, destacando-se a heroína, a cocaína e a canábis sativa.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e aos Estados Unidos, sobretudo de heroína proveniente da Ásia, embora as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul também tenham aumentado.