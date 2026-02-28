Polícia moçambicana apreende 70 toneladas de acessórios roubados e detém 15 suspeitos

"Esses locais são tidos como recetores de vários bens roubados, falamos de peças e acessórios de viaturas. A operação consistia neste desmantelamento e conseguimos apreender cerca de 70 toneladas, todas peças de segunda mão e roubadas", disse Hilário Lole, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

Segundo o porta-voz, foram detidos 15 suspeitos, alguns sobre os quais já existiam mandados para a sua captura e outros que tentaram criar agitação durante a operação nos mercados Estrela e Praça dos Touros, no centro da capital moçambicana, e Madjugar, na Matola, arredores de Maputo.

"Foi uma operação muito bem sucedida, não houve alarmes, não houve necessidade de uso da força física", disse o porta-voz do Sernic, explicando que foi uma operação levada a cabo em coordenação com a Polícia da República de Moçambique (PRM) e com autorização legal da Procuradoria Geral da República (PGR).

O Serviço Nacional de Investigação Criminal recomenda a todos cidadãos que tenham sofrido furtos de acessórios nas suas viaturas que se dirijam à 18.ª esquadra com um auto elaborado aquando do furto, a fim de reaver as peças roubadas.