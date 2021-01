Polícia moçambicana suspende 63 agentes suspeitos de facilitar imigração ilegal

"Há indícios de os colegas se terem envolvido em esquemas de facilitação de travessias ilegais e isso levou-nos à suspensão de todo o efetivo da companhia de Macuácua [zona por onde se faziam as travessias]", estando também a ser processados disciplinarmente, disse Bernardino Rafael.

O comandante-geral falava hoje durante uma visita ao primeiro regimento da polícia de fronteira, no posto fronteiriço de Namaacha, na província de Maputo.

Em causa está uma denúncia, feita pela televisão privada STV, sobre agentes da polícia de fronteira moçambicana envolvidos na facilitação de imigração ilegal.

Segundo o comandante-geral, do grupo de agentes sancionados fazem parte, além dos agentes afetos à zona de Macuácua, a direção do regimento, referindo que estes deviam ter sido os primeiros a reportar as anomalias.

"Eles têm de respeitar as regras. Ninguém está autorizado, por estar na frente da linha de fronteira, a meter ou tirar alguém e eles sabem disso. Então tivemos de tomar essas medidas", frisou.

"O comandante do ramo da fronteira vai anunciar os despachos e apresentar a nova direção e os restantes vão ter de assumir outras funções enquanto aguardam a decisão dos processos disciplinares já abertos", acrescentou Bernardino Rafael.

De acordo com os últimos dados do Serviço Nacional de Migração de Moçambique, num balanço da quadra festiva, um total de 582 moçambicanos foram deportados pela África do Sul e pelo reino de Essuatíni (ex-Suazilândia) entre 14 de dezembro e 13 de janeiro, por imigração clandestina e permanência ilegal.