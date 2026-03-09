Mundo
Polícia norueguesa procura suspeito da explosão junto à embaixada dos Estados Unidos
As autoridades policiais difundiram nesta segunda-feira a imagem de um suspeito detetado em imagens gravadas por câmaras de video-vigilância.
Em comunicado, a polícia acrescentou que a explosão teve origem num dispositivo improvisado e admite que pode estar relacionada com o conflito militar no Médio Oriente.
A explosão ocorreu na madrugada de domingo, causando fumo denso e estragos numa das entradas da embaixada norte-americana na capital norueguesa.
Imagens divulgadas pela polícia nesta segunda-feira mostram uma pessoa com capuz, vestida com roupas escuras e transportando uma mochila.
O rosto não está visível e até agora não foram identificados suspeitos.
O governo da Noruega prometeu uma investigação rigorosa ao incidente.