Polícia norueguesa procura suspeito da explosão junto à embaixada dos Estados Unidos

As autoridades policiais difundiram nesta segunda-feira a imagem de um suspeito detetado em imagens gravadas por câmaras de video-vigilância.

Em comunicado, a polícia acrescentou que a explosão teve origem num dispositivo improvisado e admite que pode estar relacionada com o conflito militar no Médio Oriente.

A explosão ocorreu na madrugada de domingo, causando fumo denso e estragos numa das entradas da embaixada norte-americana na capital norueguesa.

Imagens divulgadas pela polícia nesta segunda-feira mostram uma pessoa com capuz, vestida com roupas escuras e transportando uma mochila. 

O rosto não está visível e até agora não foram identificados suspeitos. 

O governo da Noruega prometeu uma investigação rigorosa ao incidente.
