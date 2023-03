Polícia prende deputados e dispersa manifestantes com gás lacrimogéneo e balas reais no Quénia

De acordo com as agências internacionais de notícias, centenas de manifestantes espalharam-se pela cidade mas não conseguiram chegar ao ponto de encontro de todas as manifestações convocadas pela oposição, já que foram dispersados com gás lacrimogéneo pela polícia que, segundo o jornal local The Standard, usaram também munições reais, com as quais feriram pelo menos uma pessoa.

A oposição parlamentar tinha convocado para hoje uma série de protestos para criticar a presidência de William Ruto, que dizem ser o responsável pelo aumento do custo de vida, a que se soma a acusação de não ter sido legitimamente eleito nas presidenciais de agosto do ano passado.

As detenções são o resultado do aviso da polícia feito durante o fim de semana, que alertou para a ilegalidade dos protestos e disse que iria deter quem fosse às manifestações.

Já hoje, o chefe da polícia de Nairobi, Adamson Bungei, afirmou que os detidos poderiam ser libertados depois de pagar a fiança.

O líder da oposição, Raila Odinga, tinha apelado, no domingo, à manutenção dos protestos, cujo objetivo era fazer uma marcha pelas ruas da capital até à State House, a residência oficial do Presidente, e vincou que os eleitores têm o direito constitucional de protestar e que a polícia devia protegê-los, já que o protesto foi publicitado com antecedência.