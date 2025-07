Polícia realiza operação contra envio de drogas de aeroportos brasileiros para a Europa

Num comunicado, a autoridade policial brasileira informou que a Operação Odysseus contou com a colaboração de forças policiais da França e de Portugal através da Interpol.

No Brasil, a ação envolveu 50 polícias, que cumpriram seis mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1.ª Vara Federal de Campinas, nos estados de São Paulo, Goiás e Espírito Santo.

A investigação começou a partir da prisão em flagrante de dois indivíduos em 2024, quando tentaram embarcar num voo com destino a Paris, na posse de 10 quilogramas de cocaína.

A Polícia Federal brasileira acrescentou que as investigações realizadas até o momento indicaram que os membros do alegado grupo criminoso atuavam em diversos estados brasileiros e também no exterior, com ramificações em Portugal, França e Bélgica, sendo identificados pelo menos 12 eventos de envio de drogas em voos comerciais, totalizando dezenas de quilogramas de cocaína.

A autoridade policial brasileira adiantou que foram determinadas, além das prisões e das buscas, a apreensão de veículos e de uma aeronave e o bloqueio de contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas pelo branqueamento de capitais.