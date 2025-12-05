Mundo
Polícia recupera ovo milionário engolido por homem na Nova Zelândia
A polícia da Nova Zelândia protagonizou um caso insólito ao recuperar um valioso Ovo Fabergé que havia sido engolido.
A joia, avaliada em mais de 16 mil euros, foi encontrada no estômago de um homem de 32 anos, detido na passada quarta-feira, numa joalharia em Auckland, após ter ingerido o pingente em forma de ovo de ouro.
Segundo declarações da polícia neozelandesa à BBC, “não foi necessária intervenção médica” para a recuperação do objeto, embora as autoridades tenham mantido o homem sob monitorização constante devido às circunstâncias invulgares do incidente.
A peça é uma das joias de luxo criadas pela Casa Russa Fabergé, há mais de 100 anos e tem 60 diamantes brancos e 15 safiras azuis. Abre-se para revelar um polvo de ouro em miniatura de 18 quilates.A joia ganhou também destaque no grande ecrã, com destaque no filme Octopussy, de James Bond de 1983, centrado no roubo de ovos Fabergé.
A joia será agora devolvida à Casa Fabergé, segundo a BBC.
O suspeito enfrenta ainda acusações adicionais por furtar um iPad, bem como areia para gatos e produtos de controlo de pulgas avaliados em quase 50 euros.
A audiência está marcada para a próxima segunda-feira.
Segundo declarações da polícia neozelandesa à BBC, “não foi necessária intervenção médica” para a recuperação do objeto, embora as autoridades tenham mantido o homem sob monitorização constante devido às circunstâncias invulgares do incidente.
A peça é uma das joias de luxo criadas pela Casa Russa Fabergé, há mais de 100 anos e tem 60 diamantes brancos e 15 safiras azuis. Abre-se para revelar um polvo de ouro em miniatura de 18 quilates.A joia ganhou também destaque no grande ecrã, com destaque no filme Octopussy, de James Bond de 1983, centrado no roubo de ovos Fabergé.
A joia será agora devolvida à Casa Fabergé, segundo a BBC.
O suspeito enfrenta ainda acusações adicionais por furtar um iPad, bem como areia para gatos e produtos de controlo de pulgas avaliados em quase 50 euros.
A audiência está marcada para a próxima segunda-feira.
Tópicos