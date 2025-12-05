Polícia recupera ovo milionário engolido por homem na Nova Zelândia

A joia, avaliada em mais de 16 mil euros, foi encontrada no estômago de um homem de 32 anos, detido na passada quarta-feira, numa joalharia em Auckland, após ter ingerido o pingente em forma de ovo de ouro.



Segundo declarações da polícia neozelandesa à BBC, “não foi necessária intervenção médica” para a recuperação do objeto, embora as autoridades tenham mantido o homem sob monitorização constante devido às circunstâncias invulgares do incidente.



A peça é uma das joias de luxo criadas pela Casa Russa Fabergé, há mais de 100 anos e tem 60 diamantes brancos e 15 safiras azuis. Abre-se para revelar um polvo de ouro em miniatura de 18 quilates. A joia ganhou também destaque no grande ecrã, com destaque no filme Octopussy, de James Bond de 1983, centrado no roubo de ovos Fabergé.



A joia será agora devolvida à Casa Fabergé, segundo a BBC.



O suspeito enfrenta ainda acusações adicionais por furtar um iPad, bem como areia para gatos e produtos de controlo de pulgas avaliados em quase 50 euros.



A audiência está marcada para a próxima segunda-feira.