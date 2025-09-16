Polícia responde com gás lacrimogéneo a manifestantes que queimam pneus e atiram pedras em Díli

Os distúrbios estão a afetar a zona do Palácio do Governo, do Banco Nacional Ultramarino, do Páteo, da Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL) e do Ministério da Justiça.

Durante o período da manhã, a Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) condicionou a manifestação realizada pelos estudantes em frente à UNTL.

Estudantes de outras universidades tentaram derrubar as barreiras de segurança colocadas pela polícia para alcançar o Parlamento Nacional timorense, mas foram dispersos com gás lacrimogéneo.

Depois de chegarem a um entendimento com as forças de segurança e voltarem ao protesto perto do Arquivo e Museu da Resistência, os estudantes começaram a queimar pneus e a juntar pedras, incluindo as dos passeios, para depois serem atiradas contra a polícia.

As forças de segurança voltaram novamente a dispersar os jovens com gás lacrimogéneo.

Fonte do comando das operações de Díli disse à Lusa que o protesto junta cerca de 500 jovens, que estão agora dispersos em vários grupos ao redor do perímetro da UNTL.

Os estudantes de quatro universidades de Timor-Leste iniciaram segunda-feira um protesto contra as regalias dos deputados, que acabou por ser disperso com gás lacrimogéneo pela polícia, depois de os manifestantes atirarem pedras e outros objetos contra o Parlamento Nacional, onde decorria a abertura da terceira sessão da sexta legislatura.

O protesto levou a maioria parlamentar a recuar na decisão da aquisição de novas viaturas para os deputados.

Os estudantes reivindicam também o fim das pensões vitalícias, alterações à lei da manifestação e a afetação de verbas significativas para setores que consideram estratégicos para o desenvolvimento do país.

O porta-voz dos manifestantes, Caetano da Cruz, afirmou à Lusa que o protesto visa também expressar o descontentamento com o Governo liderado pelo primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

Caetano da Cruz reforçou que os estudantes mantêm o princípio de continuar a lutar pelo bem-estar do povo e exigir que os deputados renunciem a estes benefícios.

O comandante das operações nacionais da PNTL, superintendente-chefe Justino Menezes, disse hoje à Lusa que já pediu aos jovens para pararem com os protestos.

"Já falámos com os porta-vozes dos estudantes e eles cooperaram, mas outros estudantes não quiseram ouvir", acrescentou.