Polícia romena intensifica investigação e apreende bens de luxo de Andrew Tate

Entre os 29 bens confiscados, encontram-se veículos e relógios de luxo e cerca de 18 milhões de leus, equivalentes a perto de quatro milhões de dólares.





A apreensão decorreu nas propriedades de Andrew Tate em território romeno, confirmou a Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Roménia (ANABI) em comunicado, no sábado.





De acordo com a Reuters as autoridades romenas retiraram umentre outros automóveis, de um complexo com uma grande placa onde se lia “Tate”. Na frota de luxo também foi identificado um Porsche que ficou sob custódia policial, assim com se mantém os irmãos Tate.

A agência criminal da Roménia vasculhou as propriedades nas regiões de Bucareste, Ilfov e Prahova como parte das investigações sobre acusações contra o cidadão britânico-americano de 36 anos relacionadas ao tráfico humano e agressões sexuais.





As investigações saíram de Bucareste e alargaram-se até uma propriedade localizada nas montanhas dos Cárpatos, na cidade de Comarnic, que o controverso comunicador adquiriu e renovou, batizando-a de Villa Tate.







Os vizinhos testemunharam à BBC que a propriedade foi totalmente renovada no ano passado e concluída apenas alguns meses atrás.

Trandafir Beldica, que trabalhou na instalação eléctrica descreveu a villa como tendo "todas as comodidades que se pode imaginar".





Apreensão de carros de luxo numa das propriedades de Andrew Tate | Inquam Photos/Octav Ganea via Reuters

É dividida em apartamentos [e] eles poderiam construir uma piscina - coisas com as quais pessoas como nós nem ousariam sonhar”, acrescentou.





Em causa está uma alegada, para onde Tate as terá atraído com promessas de um relacionamento sério ou casamento, antes de forçá-las ou manipulá-las para trabalhar para ele como modelos em salas de entretenimento para adultos.





Durante a investigação houve a confirmação de que seis mulheres foram identificadas como possíveis vítimas. Mas na semana passada, duas das mulheres negaram publicamente qualquer abuso por parte dos irmãos Tate.





Tate é conhecido pelo discursos misóginos que se tornaram virais nas redes sociais. O polémico influencer defende abertamente a violência contra as mulheres, o domínio masculino, a submissão feminina e a riqueza.







Mihaela Dragus, porta-voz da Agência Nacional Antitráfico da Roménia, diz que o caso já está a enviar uma forte mensagem tanto para os traficantes quanto para as vítimas.





“O fato de a justiça ter decidido manter os irmãos sob custódia, mesmo na fase preliminar do [caso], envia uma mensagem muito importante”, sublinhou.







"A Roménia tem um problema sério com o tráfico e acho que as autoridades romenas entenderam que isso precisa ser resolvido", explicou Dragus .



Laura Stefan, especialista jurídica observa que as coisas estão a mudar: “este processo significa que para além de se investigar um punhado de figurões, também se trabalha com as vítimas e fornecer-lhes apoio”.