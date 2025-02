Polícia russa diz que impediu atentado contra líder ortodoxo da Crimeia

O Serviço Federal de Segurança russo (FSB, na sigla em inglês) disse em comunicado que "frustrou um ataque planeado pelos serviços especiais ucranianos contra Tikhon".

Tikhon, de 66 anos, que foi nomeado líder da igreja ortodoxa em Simferopol e na Crimeia em 2023, tem um doutoramento em história e é também editor-chefe do site de notícias ortodoxo Pravoslavie.

O sacerdote é ainda membro do conselho consultivo do Presidente russo para a cultura e as artes e foi condecorado em 2024 por Vladimir Putin pela participação na reconstrução de um complexo museológico na Crimeia.

Um cidadão russo e um cidadão ucraniano foram detidos na capital russa, refere o comunicado.

O FSB disse que os dois foram recrutados pelos serviços especiais ucranianos através da plataforma de mensagens Telegram para realizarem o ataque durante uma viagem de Tikhon a Moscovo.

Ainda de acordo com o FSB, os suspeitos confessaram ter recebido um engenho explosivo improvisado, em dezembro, "para eliminar fisicamente" Tikhon e que deveriam depois abandonar Moscovo com passaportes falsos.

A agência disse que foi aberta uma investigação sobre os preparativos para um ataque e tráfico de explosivos.

Várias personalidades russas ou pró-Rússia foram alvos de ataques nos últimos três anos, desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A maioria destes ataques foi atribuída a Kiev ou reivindicada pelos serviços secretos ucranianos, sendo o mais recente o assassínio do general Igor Kirillov em dezembro, em Moscovo.