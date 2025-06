Polícia sérvia detém seis pessoas por prepararem ataques contra instituições estatais

Os detidos, que segundo o ministério transportavam armas de fogo, terão organizado ataques contra instituições do Estado no âmbito de uma grande manifestação antigovernamental convocada por estudantes sérvios em Belgrado, com o objetivo de exigir eleições antecipadas.

Segundo a polícia, os suspeitos terão combinado atacar as forças de segurança e invadir a sede do Governo e outras instituições públicas, bem como a televisão estatal RTS e outros meios de comunicação considerados associados ao Governo.

O Presidente da Sérvia, o populista Aleksandar Vucic, que há mais de sete meses enfrenta protestos em massa contra a sua gestão, assegurou hoje que os organizadores da manifestação planeavam "recorrer à violência para derrubar o Governo".

"Os agressores serão detidos. Eles não conseguem agir sem violência, vocês verão tudo nos próximos dois dias", afirmou Vucic.

A polícia confirmou que mantém em curso uma operação para impedir qualquer tentativa de desencadear atos violentos durante o protesto.

Meios de comunicação social próximos do Governo informaram que, entre os detidos, está o vice-presidente de um partido da oposição e anunciaram que hoje à noite revelarão "grandes planos dos organizadores dos protestos" para "destabilizar o país e derrubar o Governo legitimamente eleito".

Um diário sensacionalista, o Alo, noticiou que entre os detidos se encontra Ivan Matovic, vice-presidente do partido Novo Lice Srbije (Nova Face da Sérvia), um pequeno partido sem assento parlamentar.