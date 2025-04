Polícia timorense destaca mil agentes para garantir segurança de missa

"Vamos mobilizar mil membros efetivos da PNTL para apoiar na segurança. Com isso, queremos garantir que todos os fiéis possam participar livremente na missa em Tasi Tolu", afirmou aos jornalistas o comandante da PNTL no município de Díli, superintendente-chefe Orlando Gomes, numa conferência de imprensa no quartel-general.

Segundo o comandante, a PNTL já ativou o nível dois de alerta. Isso significa que todos os elementos estão de serviço, sem feriados ou licenças, para garantir a segurança daquele evento religioso.

Orlando Gomes disse também que a PNTL não vai encerrar todas as vias no município de Díli, permitindo que a circulação decorra com normalidade.

"Vamos posicionar elementos da PNTL nas estradas de acordo com o nosso plano de segurança", indicou.

O comandante municipal de Díli apelou à população para colaborar com o trabalho da polícia, para garantir uma situação tranquila e segura.

Timor-Leste decretou sete dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco na segunda-feira, aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.

Em Timor-Leste, com 1,3 milhões de habitantes, 98% da população é católica.

O Papa visitou o país em setembro passado no âmbito de um périplo que fez a vários países da região.