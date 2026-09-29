Polícia timorense detém 14 cidadãos estrangeiros por atividade ilegais `online`

"Detivemos 14 cidadãos estrangeiros, cujo processo de investigação continua em curso", afirmou o porta-voz do Comando da PNTL, superintendente João Belo dos Reis, por telefone.

A operação decorreu segunda-feira em Comoro, bairro da capital timorense.

As autoridades policiais de Timor-Leste detiveram nos últimos meses centenas de cidadãos estrangeiros, sobretudo provenientes da China, Camboja e Indonésia, por suspeitas de envolvimento em atividades ilegais realizadas através da Internet, nomeadamente jogos ilegais e esquemas de fraude.

Segundo o Ministério do Interior, durante aquelas operações também encontraram indícios e tráfico de seres humanos, após terem sido identificadas 50 pessoas sem passaportes, que tinham sido confiscados pelos indivíduos que os mantinham sob controlo.

O Governo de Timor-Leste aprovou, no início de agosto, um plano integrado para prevenir e combater redes transnacionais envolvidas em fraude financeira digital, cibercrime e tráfico de pessoas.