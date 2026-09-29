Polícia timorense detém 14 cidadãos estrangeiros por atividade ilegais `online`
O Serviço de Investigação Criminal da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) deteve 14 cidadãos estrangeiros por suspeita de envolvimento em atividades de jogo ilegal `online`, disse hoje aquela força de segurança.
"Detivemos 14 cidadãos estrangeiros, cujo processo de investigação continua em curso", afirmou o porta-voz do Comando da PNTL, superintendente João Belo dos Reis, por telefone.
A operação decorreu segunda-feira em Comoro, bairro da capital timorense.
As autoridades policiais de Timor-Leste detiveram nos últimos meses centenas de cidadãos estrangeiros, sobretudo provenientes da China, Camboja e Indonésia, por suspeitas de envolvimento em atividades ilegais realizadas através da Internet, nomeadamente jogos ilegais e esquemas de fraude.
Segundo o Ministério do Interior, durante aquelas operações também encontraram indícios e tráfico de seres humanos, após terem sido identificadas 50 pessoas sem passaportes, que tinham sido confiscados pelos indivíduos que os mantinham sob controlo.
O Governo de Timor-Leste aprovou, no início de agosto, um plano integrado para prevenir e combater redes transnacionais envolvidas em fraude financeira digital, cibercrime e tráfico de pessoas.