Polícia timorense detém várias pessoas por não usarem máscara

As operações `stop` foram conduzidas durante a tarde e coincidem com uma campanha de sensibilização e informação das autoridades timorenses, incluindo da PNTL, para difundir as regras em vigor desde domingo, no âmbito do novo período de estado de emergência.

Entre outras medidas, o Governo exige o uso de máscara quando se circula na via pública.

"Estamos a fazer a disseminação de informação, dando a conhecer às pessoas as medidas do estado de emergência que têm de ser cumpridas", disse o vice-ministro do Interior, António Armindo, à Lusa.

"Algumas pessoas tentam resistir e não cumprem e nesse caso a polícia pode atuar. Mas continuamos a fazer um esforço de socializar e informar a população", adiantou.

Em operações testemunhadas pela Lusa, agentes da PNTL mandaram parar motos e carros privados em casos, em que os passageiros não usavem máscaras.

O mesmo ocorreu com os `microlets`, o principal transporte público do país, onde passageiros sem máscaras eram obrigados a sair, sendo depois, em alguns casos, conduzidos para autocarros ou outros veículos policiais.

Até ao momento não há um número total de detenções.

"Quando as pessoas não seguem instruções ou cumprem as medidas de prevenção, a lei existe e podem ser acusados de desobediência. Nesses casos são identificados pela PNTL e o caso é remetido ao Ministério Público que decide como atuar", acrescentou o responsável.

"Da nossa parte, temos a competência de disseminar informação sobre as regras e garantir que as pessoas entendem. Tentamos encorajar as pessoas e ensinar e, se continuarem a resistir, a PNTL atuará", sublinhou António Armindo.

Esta semana, o comandante distrital da PNTL em Díli, Henrique da Costa, disse que uma das situações mais preocupantes diz respeito aos locais de distribuição das cestas básicas de apoio à população, onde a concentração de pessoas não respeita muitas vezes nem o distanciamento social, nem o uso de máscara e de medidas de higiene.

"Estamos a informar a nível do comando para informar a nível ministerial para esta situação. Quando se distribuem as cestas básicas, a comunidade acorre em grandes números e isso pode ter impacto no distanciamento social", frisou.

O aumento significativo no número de casos no país, com 15 novos casos importados desde o início de dezembro, levou o Governo a reforçar as medidas que se aplicam no novo período de estado de emergência, em vigor até 01 de fevereiro.

Desde março e com interrupção de um mês, Timor-Leste está sob estado de emergência, com as medidas a serem reforçadas desde novembro.

As restrições impostas, especialmente no que toca ao controlo de entradas no país e imposição de quarentena obrigatória, levaram a que o país tenha estado vários períodos sem casos ativos.

Atualmente há 12 casos ativos no país.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.854.305 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.