Polícia timorense deteve homem por falsas promessas de emprego na Austrália

Segundo a PNTL, o homem foi detido quarta-feira num casino, situado num centro comercial de Díli, no âmbito de uma operação de investigação.

"O caso envolve 30 cidadãos timorenses que alegadamente entregaram ao suspeito um montante total de 55.600 dólares, bem como os respetivos passaportes, na expectativa de obter oportunidades de trabalho na Austrália", salientou a polícia timorense.

No âmbito da operação, as vítimas disseram que o suspeito alegava ter relações privilegiadas com pessoas ligadas à Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, que também estão a ser investigadas pela polícia.

A PNTL apelou à população, em particular aos cidadãos interessados em trabalhar no estrangeiro, para verificarem a autenticidade das ofertas de emprego antes de entregarem dinheiro, passaportes ou outros documentos pessoais a terceiros.

Numa outra operação, que também decorreu na quarta-feira, a PNTL deteve quatro cidadãos por suspeita de atividade ilegal `online`.

Segundo a polícia, aquelas quatro pessoas são suspeitas de continuarem a desenvolver atividades ilegais `online`, já tinham sido detidas numa outra operação e foram alvo de procedimentos legais ao abrigo da legislação em vigor.