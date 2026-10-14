Polícia turca assume controlo da sede de principal estação de televisão da oposição

"A polícia está no edifício da Halk TV. Foi nomeado um administrador. A transmissão em direto foi interrompida", indicou a emissora na rede social X.

Num vídeo partilhado pela Halk TV na X, é possível ver o editor-chefe, Suat Toktas, a falar com o administrador nomeado pelas autoridades turcas, para o convencer a não interromper a transmissão em direto.

"O que está a acontecer é ilegal", afirmou Toktas.

A polícia está a realizar uma busca nas instalações da emissora e a impedir os funcionários que chegam de manhã de entrar no edifício, precisou a emissora.

"Irromper numa emissora de televisão ao amanhecer e nomear um administrador é algo que só os ditadores fariam. Infelizmente, foi isso que fizeram ao nosso país", reagiu na X o líder do principal partido da oposição, Özgür Özel.

A tomada de controlo da Halk TV pelas autoridades turcas ocorre duas semanas após o bloqueio do acesso ao `site` de notícias independente T24, um dos mais importantes do país, por motivos de "propaganda LGBT".