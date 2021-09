Polícias dos EUA chicoteiam migrantes haitianos. Casa Branca investiga "horrível" atitude

Alguns dos milhares de migrantes haitianos que atravessaram o território do México para um campo fronteiriço do Texas começaram a ser enviados de avião, no domingo, para o Haiti pelos EUA, num esforço de impedir outros de entrarem no país. Mas uma grande maioria tem cruzado, nos últimos dias, a cidade de Acuna, no México, e o acampamento na fronteira em Del Rio para comprar comida e água, que já está a escassear no lado norte-americano.





As imagens que circularam nas redes sociais revelavam oficiais norte-americanos, na fronteira entre os Estados Unidos e o México, montados a cavalo, com chapéus de cowboy, a tentar bloquear a passagem dos migrantes e a usar as rédeas dos cavalos como chicotes para afastar os refugiados haitianos. Um dos videos que se tornou viral mostra ainda um dos guardas da Patrulha de Fronteira a ameaçar os migrantes com cordas.







Também segundo testemunhas, citadas pela Reuters, o militar filmado a atarcar os migrantes terá desenrolado uma corda e lançou-a junto do rosto de um dos homens que tentava passar a fronteira.







"Não acredito que alguém que veja estas imagens ache aceitável ou apropriado", disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, à comunicação social, na segunda-feira. "Não sei em que contexto aconteceu. Não consigo imaginar que contexto podia tornar esta atitude apropriada".







a Administração Biden considerava que se trata de uma situação "horrível de assistir" e que estava "compreensivelmente" indignada com a possibilidade de as autoridades norte-americanas terem usado chicotes ou objetos semelhantes contra os migrantes que se juntaram perto de Del Rio, no Texas. Psaki afirmou ainda, adiantou a plataforma digital Politico , quee que estavacontra os migrantes que se juntaram perto de Del Rio, no Texas.





A porta-voz da Casa Branca disse ainda que, caso se prove que os oficiais usaram chicotes para controlar os migrantes, "nunca mais" deviam poder trabalhar numa operação semelhante.



"É obviamente horrível, o vídeo", condenou Psaki.



Imagens são eco das injustiças contra afro-americanos?



Os conteúdos suscitaram até comentários, nas plataformas digitais, de que a imagem de "homens brancos" a cavalo a perseguir "homens negros" era o reflexo das injustiças históricas enfrentadas pelos afro-americanos nos EUA.







"A forma como nos tratam é por racismo, por causa da cor da nossa pele", disse à Reuters Maxon Prudhomme, um migrante haitiano abrigado nas margens do Rio Grande, no México.







A Patrulha de Fronteira já alegou, contudo, que não foram usados chicotes, mas sim as rédeas dos cavalos, e que nenhum migrante foi agredido.



Raul Ortiz, chefe da Patrulha de Fronteira, garantiu, entretanto, que o incidente está a ser investigado para garantir que não houve uma atitude "inaceitável" por parte dos oficiais. Segundo o responsável, os militares estavam a trabalhar num "ambiente difícil" e a tentar garantir a segurança dos migrantes, enquanto procuravam potenciais contrabandistas.



"Controlar um cavalo num rio é difícil", explicou Ortiz. "Pedi-lhes que verificassem se as pessoas estavam em perigo".





Já o secretário do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, sublinhou que as rédeas são utilizadas pelos oficiais exatamente para "assegurar o controlo do cavalo".



"Mas vamos investigar o incidente", assegurou durante uma conferência de imprensa em Del Rio.







A cidade texana Del Rio tornou-se abrigo para milhares de migrantes, instalados num acampamento improvisado sob a ponte que une os EUA e a cidade mexicana Ciudad Acuña. Estima-se que se tenham juntado neste local mais de 12 mil pessoas, embora o governador republicano do Texas, Greg Abbott, tenha afirmado que no sábado já ultrapassavam os 16 mil migrantes.